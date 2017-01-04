Trump, FBI'ı yerden yere vurdu

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Amerika Birleşik Devletleri,(ABD) başkanlık seçimine Rusya'nın siber saldırı ile müdahale ettiği gerekçesiyle barack Obama yönetimi 35 Rus diplomatı deport etmiş, 2 Rus şirketini de kapatmıştı.

35 DİPLOMATA DEPORT

Bu gelişme üzerine Moskova yönetimi önce aynı şekilde karşılık verileceğini sonrasında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Uzmanlar, Obama'nın bu kararını, iç çatışmayı körüklemek ve ABD-Rusya ilişkilerini zehirlemek üzere yapılmış bir hamle olarak değerlendirmişti.

ZEHİR ZEMBEREK

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, Başkan Donald Trump, siber saldırıyla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu'ndan(FBI) bilgilendirme talep etmişti. Kararlaştırılan tarihte bilgilendirme yapılmayıp cuma gününe ertelenince Trump, deyim yerindeyse zehir zemberek bir açıklama yaptı.





ÇOK GARİP

Siber saldırı iddialarına baştan beri tepki gösteren Trump, Twitter hesabından "Sözde Rusya korsanlığı istihbarat brifingi cumaya ertelendi, herhalde bir kanıt oluşturmak için daha çok zamana ihtiyaç duydular, çok garip" mesajını paylaştı.

Donald Trump, 20 Ocak'ta Başkanlık görevini Barack Obama'dan devralacak.