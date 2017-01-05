Trump, FBI ve CIA’ yı yenileyecek

Münübe Yılmaz

20 Ocak’ta görevine başlamayı bekleyen ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimini siber saldırı ile etkilediği söylentilerinden ve son haftalarda istihbarat birimlerine karşı başlatılan sosyal medya saldırılarından sonra, istihbarat servislerinin yapısında bir takım değişiklikler yapma kararı aldığını açıkladı. Trump’a yakın isimlerden alınan bilgiye göre, ABD'nin yeni başkanı,” İstihbarat servislerinin üzerinde bazı değişiklikler yapmaya odaklanacağız. Bu kurumlar fazla abartılmış, biraz düzeltilmeye ihtiyaçları var” yorumunda bulunarak, istihbarat kurumlarının çok fazla politikaya karıştığı görüşünde bulundu. “ Bazıları Demokratlar’ın Ulusal Komitesi’nin heklendiğini söylüyor ama nedense Cumhuriyetçiler’in sahip olduğu gibi bu tarz saldırlara karşı bir savunma sistemleri yok” ifadelerinde bulunan Trump, Cuma gün, CIA Başkanı John Brennan ile yapacağı görüşmeye işaret ederek, sosyal medya hesabından “ Rusya’nın saldırısı olarak bahsedilen ve devam eden istihbarat tartışmalarına Cuma gününe kadar ara verilmiştir. Belki de bu mesele için daha fazla zamana ihtiyaç var. Tuhaf!” tweetini paylaştı.