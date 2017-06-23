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Trump: Fakir insan istemiyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi yönetiminde fakir insanlara yer vermek istemediğini söyledi.

23 Haziran 2017 Cuma 16:23
Trump: Fakir insan istemiyorum!

Trump, Iowa eyaletinin Cedar Rapids kentinde düzenlenen etkinlikte kabinesinde milyarderlere yer vermesine ışık tutan açıklamalarda bulundu. Kendisine ülkenin ekonomi yönetimini neden zenginlere emanet ettiği yönünde sorular geldiğini belirten Trump, bu soruya "Çünkü istediğimiz düşünce yapısı bu." diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin veya fakir tüm insanları seviyorum ancak özellikle ekonomi yönetimindeki pozisyonlarda fakir insan istemiyorum. Bu size mantıklı gelmiyor mu? Eğer ısrar ederseniz bu durumu değiştirebilirim ama ben böylesini daha çok beğeniyorum."

Beyaz Saray'ın Başekonomi Danışmanı olmak için Goldman Sachs başkanlığını bırakan Gary Cohn'un Amerikalıları temsil etmek için devasa maaşından feragat ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu pozisyonlar için birçok şeyden vazgeçtiler."dedi.

Trump'a etkinlikte eşlik eden Cohn, 25 yıl çalıştığı Goldman Sachs'ten yaklaşık 285 milyon dolar alarak ayrılmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN KABİNESİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Trump'ın kabinesindeki isimlerin toplam serveti yaklaşık 15 milyar doları aşıyor.

Söz konusu rakam, Trump'ın 4,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen servetiyle birlikte 20 milyar dolara yaklaşıyor.
Trump'ın en zengin kabine üyesi, 5,1 milyar dolarlık toplam mal varlığıyla Eğitim Bakanı Betsy DeVos. Bu pozisyona atanması büyük tartışma yaratan DeVos’u Ticaret Bakanı Wilbur Ross izliyor. Yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross’un net mal varlığının yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Trump'ın Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, listedeki üçüncü zengin. Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon’un net varlığı eşi Vincent McMahon’la birlikte 1,16 milyar dolar.

Dışişleri Bakanı ve eski Exxon Mobile CEO’su Rex Tillerson, yaklaşık 300 milyon dolarlık servetiyle en zengin dördüncü isim özelliğini taşıyor. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü'ne Gary Cohn’un 500 milyon doların üzerinde serveti olduğu tahmin ediliyor. ABD Hazine Bakanlığına aday gösterilen eski Goldman Sachs ortağı Steve Mnuchin'in mal varlığının ise 50 milyon dolar yakın olduğu öngörülüyor. AA

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:23
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