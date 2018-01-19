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Trump 'Dünyanın en tehlikeli ülkesi' deyip...

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın "dünyadaki en tehlikeli ülkesi olduğunu" iddia ederek ülke sınırına duvar örülmesi talebini tekrarladı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:56
Trump 'Dünyanın en tehlikeli ülkesi' deyip...

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ortaya attığı Meksika sınırına duvar örme fikrine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump "Ülkemizin emniyeti ve güvenliği için duvara ihtiyacımız var. Dünyadaki bir numaralı en tehlikeli ülke olarak değerlendirilen Meksika'dan kitlesel uyuşturucu akışını durdurmaya yardımcı olması için duvara ihtiyacımız var. Duvar yoksa anlaşma da yok." ifadelerine yer verdi.

Duvarın masraflarının dolaylı ya da doğrudan Meksika tarafından karşılanacağını savunan Trump, "Duvar duvardır, ilk düşüncem hiç değişmedi ya da evrilmedi. Duvarın dağlar, ekilmemiş topraklar ya da güçlü nehirler gibi doğal korumanın olduğu alanlara inşa edilmesi hiç planlanmadı." diye yazdı.

MEKSİKA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın, "dünyadaki en tehlikeli ülke" tanımlamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meksika'da şiddet önemli bir sorun olsa da dünyadaki en tehlikeli ülke olduğu kesinlikle yanlıştır." ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumunun en tehlikeli 20 ülke sıralamasında Meksika yer almıyor. 

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:56
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