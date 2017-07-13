Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!

ABD Başkanı Donald Trump bir yıl önce yaptığı açıklamada Paris’i “çok çok çok kontrol dışı ve çok tehlikeli” olarak tanımlamış, terör örgütü IŞİD'in saldırılarının ardından kentin dünya genelinde bir cazibe noktası olmaktan uzaklaştığını söylemişti.

Donald Trump, ABD'yi 2015 yılında imzalanan Uluslararası Paris İklim Anlaşmasından çekme kararını 'Paris’in değil Pittsburgh’un başkanı olmak için göreve geldim' sözleriyle açıklamış ve dünyadan büyük tepki çekmişti.

Tüm bu sözlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump eşi Melanie Trump ile birlikte Paris'e iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Trump, Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek, Napoleon Bonaparte’ın anıt mezarını ziyaret edecek, hatta Fransa ulusal bayramı kutlamalarına da katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yapacağı görüşmenin ardından ABD Başkanı, Macron ile birlilkte bir de basın toplantısı gerçekleştirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Trump'ın ziyaretiyle ilgili "Hemfikir olduğumuz ya da görüş ayrılığı yaşadığımız ikili tüm meseleleri konuşacağız. Bunların arasında birlikte çalıştığımız terör tehdidi, Suriye ve Libya krizleri gibi ortak çıkarlarımızı ilgilendiren meseleler de olacak" açıklamasını yaptı.

İki liderin farklı politikaları var

Fransa 2014 yılından bu yana Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen hava saldırılarında ABD önderliğindeki koalisyonun üye ülkelerindne biri.

Trump ve Macron da görevlerinde ilk yıllarını yaşayan liderler olarak, uluslararası konular ve küresel ısınma konularında farklı politikaları var.

Benzer görüşleri savundukları alanlar da var. İki ldier de kamuda personel sayısının azaltılması konusunda benzer hedefleri savunuyorlar.

Cuma günü Trump ve eşi, Amerikalı ve Fransız askerlerin yer aldığı Bastille Günü kutlamalarına katılacak.

'Macron sembolik olarak elini uzatıyor'

Fransız hükümet sözcüsü Christophe Castaner "İklim konusunda olduğu gibi Trump’ın bazı kararlarından hoşlanmıyoruz. Bu gibi konularda iki yol izleyebiliriz. Örneğin ‘Bu konuyu konuşmayacağız’ diyebiliriz ya da onu da tekrar aramıza katmak için elimizi uzatabiliriz. Cumhurbaşkanı Macron sembolik olarak Trump’a elini uzatıyor” dedi.