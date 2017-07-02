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Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından "Sahtekar CNN" etiketiyle CNN'i yumrukladığını ima eden bir video yayınladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 22:49
Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, CNN başta olmak üzere medyaya getirdiği eleştirel tepkilere bir yenisini ekledi.

"SAHTEKAR CNN"

Kendine has ironik üslubunu gösteren Trump resmi Twitter hesabından servis ettiği videoda, CNN'i dövdüğünü ima etti. Trump, twitinde "Sahtekar CNN" anlamına gelen #FraudNewsCNN #FNN etiketlerini kullandı.

Trump'ın geçmişte seyirci olarak gittiği Amerikan güreşi gösterisindeki bu halleri, başkanlık yarışları sırasında çok tartışılmıştı. Aynı görüntülere CNN logosu ekleyen Trump, yine takipçilerinin ilgisini çekti.

CNN'DE 3 GAZETECİ İSTİFA ETTİ

ABD Başkanı, Amerikan haber kuruluşu CNN'i de "bir yardımcısı ile ilgili Kongre soruşturması başlatıldığı" yönündeki haberini geri çekmesi ile ilgili de alaya aldı:

"Sonunda CNN'in, yalan haber ve çöp gazeteciliği yaptığının anlaşılmasından son derece mutluyum. Zamanı gelmişti"

Söz konusu haberle ilgili CNN içinde başlatılan soruşturma, 3 gazetecinin istifası ile sonuçlandı.

ABD Başkanı Trump'ın 33 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 22:49
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