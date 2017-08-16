Trump CNN muhabirini rezil etti!
ABD Başkanı, basın toplantısında kendisine soru sormak isteyen CNN muhabirine "Siz yalan habercisiniz" diye tepki gösterdi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:57
ABD Başkanı Donald Trump ile medya arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.
Son olarak ülkede çıkan olaylarla ilgili açıklama yapan Trump, bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada soru sormak isteyen CNN muhabiri ise sert tepki gördü.
"YALAN HABERCİSİNİZ"
ABD Başkanı, CNN muhabirine "Ben doğru haberleri severim, yalanları değil. Siz yalan habercisiniz. Herkese teşekkürler" diyerek söz hakkı tanımadı.