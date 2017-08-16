Trump CNN muhabirini rezil etti!

ABD Başkanı Donald Trump ile medya arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

Son olarak ülkede çıkan olaylarla ilgili açıklama yapan Trump, bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada soru sormak isteyen CNN muhabiri ise sert tepki gördü.

"YALAN HABERCİSİNİZ"

ABD Başkanı, CNN muhabirine "Ben doğru haberleri severim, yalanları değil. Siz yalan habercisiniz. Herkese teşekkürler" diyerek söz hakkı tanımadı.