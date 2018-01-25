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Trump çıldırdı: İfade vermeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından sorgulanmaya hazır olduğunu açıklayarak, "Savcıya yeminli ifade vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:43
Trump çıldırdı: İfade vermeye hazırım

Rusya ile seçim sürecinde gizli bir anlaşma yaptığı iddialarını yalanlayan ABD Başkanı Donald Trump, ifadesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde alınabileceğini kaydetti.

Trump'ın avukatlarının daha önce Mueller ile yüz yüze sorguya sıcak bakmadıkları ve olası sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri bildirilmişti.

Mueller'in, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı ise aynı soruşturma kapsamında sorguladığı bu hafta ortaya çıkmıştı.

Sessions'ın Trump'ın kabinesinden soruşturmada sorgulanan ilk bakan olduğu sanılıyor.

SORUŞTURMA NE AŞAMADA?

Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında şu ana kadar Trump'ın ekibinden dört kişiye suçlama yöneltildi.

Aralarında Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu iki isim ise "FBI'a yalan söyleme" suçunu kabul etti.

Suçlanan diğer kişiler ise geçmişte Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, onun iş ortağı Rick Gates ve seçim kampanyasında Trump'a danışmanlık yapan George Papadopoulos.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Beyaz Saray da Rusya gibi iddiaları reddediyor ve Trump'a karşı bir "cadı avı" yürütüldüğünü vurguluyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:43
  1. ABD Başkanı Trump
  2. Rusya
  3. Beyaz Saray
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