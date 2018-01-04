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Trump bu defa öyle bir şeyi yasaklıyor ki...

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:48
Trump bu defa öyle bir şeyi yasaklıyor ki...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonukullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.

Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:48
  1. Beyaz Saray
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