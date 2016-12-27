Cloudflare

Trump Boeing için Hava Kuvvetleri ile müzakere yapmayı amaçlıyor

Bir Başkanın veya seçilmiş Başkanın, 8 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinden bu yana yatırımcıların yeni bir durumla karşılaşması nedeniyle mevcut piyasa ortamını alışılmadık hale getiren, hisse senedi piyasası ve spesifik şirketler hakkında o kadar çok yorum yapmayı seçtiğini görmek nadirdir.

Trump Boeing için Hava Kuvvetleri ile müzakere yapmayı amaçlıyor
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:43
Bu haber 2.667 kez okundu

Aralık başında Trump tekrar açıklama yapmaya başladı ve bu sefer bazı savunma ve havayolu üreticilerini hedef aldı. Trump işini zora sokmakla beraber gözlerin üzerinde olmasını seviyor.

Piyasaların çoğu, stok fiyatlarının mevcut tüm bilgileri yansıtıyor olduğuna ve kazanç bültenleri gibi belirli tarihlere yönelik yeni bilgileri hedeflediğine inanmaktadır. Şu anda, yatırımcılar, başkan seçilen Trump tarafından özellikle Twitter hesabıyla iletilen yorumlara dikkat etmeleri gerektiği yeni bir paradigma olduğunu düşünüyorlar.

Boeing yatırımcıları, Aralık ayının başında doğrudan Trump'tan gelen yorumlarla başa çıkmak için zorlanıyorlardı. Trump'a göre, Airforce 4 milyar dolara mal olacak. O, "Boeing'in para kazanmasını istiyoruz, ancak o kadar parayı değil" sözleriyle duruşunu sergiledi. Trump, tüm Air Force One programını iptal etmeyi düşüneceğini söylediği için, hisse bu yorumları takiben% 1'den fazla düştü. Yatırımcıların şu anda Trump'ın sözlerini yerine getirmesi durumunda gelir açığından endişe duyduklarından, Boeing hisseleri üzerindeki opsiyon dalgalanmaları yorumlardan sonra patladı.

Trump, maliyetin gülünç olduğunu ve Boeing'i Beyaz Saray'da bir numara yaptığını söyledi. Pek çok soru seçilmiş Başkan ne yapmaya çalışıyor yönünde. Görünen o ki Trump Air Force One'ın maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Genel olarak, ABD'de bir kerede bir Başkan görev yapar. Normalde seçilmiş Başkan, hükümetini bir araya getirmeye ve görev süresinin başlangıcından önce önceliklerine uymaya çalışarak kenarda oturur. Ama mevcut senaryo, seçmen ve yatırımcılar için yenidir.

ABD hisseleri, genel olarak Trump’ın potansiyelinden yararlanıyor, Bankalar ve Altyapı şirketleri tarafından daha yüksek gösteriliyor. İş verileri ekonominin sağlam olduğunu göstermektedir. Yeni yönetim, borç verme ve sermaye gereksinimlerine ilişkin sıkı düzenlemeleri koyan Dodd Frank taslağını değiştirmeye çalışırken bankalar bu düzenlemeden yararlanabilir. Borç bileşenleri değişirse, bankalar daha güçlü büyüme ve yüksek faiz oranlarından fayda sağlayacaktır. Bankalar genellikle, kısa vadeli borçlar ve uzun borç vermeleri nedeniyle getiri eğrisi hızlanacağı için karlarını artıracaktır.

Bank of America CEO'su Moynihan, "Bank of America için iyi olan daha hızlı büyüme’’ olduğunu belirtti. Ayrıca ‘’Yüksek faiz yapısı, Bank of America için iyi "dedi. Moynihan, bankanın iş modelini, faizlerin yakında yükseleceği beklentisi üzerine inşa ettiğini de sözlerine ekledi.

 
EtiketlerBoeing
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Öldürülen terörist bakın kim çıktı!Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerden ele…

Şener Şen'e linç girişimiŞener Şen'e linç girişimi

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık…

Hakkari için önemli karar!Hakkari için önemli karar!

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı…

PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik…

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir…

Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşımŞehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşım

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal…

30 Aralık 2016 tatil mi?30 Aralık 2016 tatil mi?

1 Ocak 2017 tarihinde resmi tatil olacak mı sorusuna takvim…

“Halep, kanayan yaramız”“Halep, kanayan yaramız”

Halep acımız, Halep gözyaşımız, Halep utancımız, Halep vicdan yaramızıdır.

Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...

Dünyanın sessiz kaldığı Halep zulmüne her zaman olduğu gibi Türkiye…