Trump Boeing için Hava Kuvvetleri ile müzakere yapmayı amaçlıyor

Aralık başında Trump tekrar açıklama yapmaya başladı ve bu sefer bazı savunma ve havayolu üreticilerini hedef aldı. Trump işini zora sokmakla beraber gözlerin üzerinde olmasını seviyor.

Piyasaların çoğu, stok fiyatlarının mevcut tüm bilgileri yansıtıyor olduğuna ve kazanç bültenleri gibi belirli tarihlere yönelik yeni bilgileri hedeflediğine inanmaktadır. Şu anda, yatırımcılar, başkan seçilen Trump tarafından özellikle Twitter hesabıyla iletilen yorumlara dikkat etmeleri gerektiği yeni bir paradigma olduğunu düşünüyorlar.

Boeing yatırımcıları, Aralık ayının başında doğrudan Trump'tan gelen yorumlarla başa çıkmak için zorlanıyorlardı. Trump'a göre, Airforce 4 milyar dolara mal olacak. O, "Boeing'in para kazanmasını istiyoruz, ancak o kadar parayı değil" sözleriyle duruşunu sergiledi. Trump, tüm Air Force One programını iptal etmeyi düşüneceğini söylediği için, hisse bu yorumları takiben% 1'den fazla düştü. Yatırımcıların şu anda Trump'ın sözlerini yerine getirmesi durumunda gelir açığından endişe duyduklarından, Boeing hisseleri üzerindeki opsiyon dalgalanmaları yorumlardan sonra patladı.

Trump, maliyetin gülünç olduğunu ve Boeing'i Beyaz Saray'da bir numara yaptığını söyledi. Pek çok soru seçilmiş Başkan ne yapmaya çalışıyor yönünde. Görünen o ki Trump Air Force One'ın maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Genel olarak, ABD'de bir kerede bir Başkan görev yapar. Normalde seçilmiş Başkan, hükümetini bir araya getirmeye ve görev süresinin başlangıcından önce önceliklerine uymaya çalışarak kenarda oturur. Ama mevcut senaryo, seçmen ve yatırımcılar için yenidir.

ABD hisseleri, genel olarak Trump’ın potansiyelinden yararlanıyor, Bankalar ve Altyapı şirketleri tarafından daha yüksek gösteriliyor. İş verileri ekonominin sağlam olduğunu göstermektedir. Yeni yönetim, borç verme ve sermaye gereksinimlerine ilişkin sıkı düzenlemeleri koyan Dodd Frank taslağını değiştirmeye çalışırken bankalar bu düzenlemeden yararlanabilir. Borç bileşenleri değişirse, bankalar daha güçlü büyüme ve yüksek faiz oranlarından fayda sağlayacaktır. Bankalar genellikle, kısa vadeli borçlar ve uzun borç vermeleri nedeniyle getiri eğrisi hızlanacağı için karlarını artıracaktır.

Bank of America CEO'su Moynihan, "Bank of America için iyi olan daha hızlı büyüme’’ olduğunu belirtti. Ayrıca ‘’Yüksek faiz yapısı, Bank of America için iyi "dedi. Moynihan, bankanın iş modelini, faizlerin yakında yükseleceği beklentisi üzerine inşa ettiğini de sözlerine ekledi.