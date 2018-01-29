Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...

Selvi'nin "Erdoğan ile Trump’ın Menbiç diyaloğu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam karşısındaki ekranda Afrin harekâtının haritası beliriyor.

Eline laser pointer’ı (lazer işaretçi) alıp, harita üzerinden harekâtı anlatmaya başlıyor. “İlk olarak Hatay’dan iki noktadan girdik. Ardından Kilis’ten girerek ilerlemeye başladık” diyor. Harekâtı anlattıktan sonra gelinen aşamayı, “Harekâtta zor işimiz bitti” diye özetliyor.

Erdoğan bu değerlendirmeleri AK Parti büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yapıyor. Harekâtın ileri aşamaları hakkında da bilgi veriyor. Başkomutan edasıyla konuşuyor. “Afrin’den aşağıya, İdlib’e kadar inip orayı birleştireceğiz” diyor. Bu noktada bir an durduktan sonra kararlı bir ses tonuyla, “Münbiç’e de gireceğiz” diye devam ediyor. Söz Menbiç’e gelince, ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor. “Trump’a telefonda Münbiç’e gireceğiz dedim. O da ‘Bizim orada askerimiz var’ dedi. Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim.”

Şimdiye kadar birçok sınır ötesi operasyon oldu. Ancak Erdoğan ilk kez Afrin harekâtında askeri kamuflaj elbiselerini giyip sınıra gitti. Hem de bunu ABD başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yaptı. Erdoğan dün de Çorum İl Kongresi’nde, Afrin’e gitmek için slogan atan gençlere, “Afrin için ihtiyaç var denildiğinde önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber gideceğiz” diye seslendi.