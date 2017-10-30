Trump, Beyaz Saray'da diğerlerinden geri kaldı

En son NBC / WSJ tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 38'i Trump'ın Başkan olarak yaptıklarını onaylarken yüzde 58'i onaylamıyor. Mayıs ayında yapılan ankete göre, Trump'ın yaptıklarını onaylayanlar yüzde 39'du, son yapılan anketten önce ise Trump'ın onaylanma oranı yüzde 43 seviyesindeydi.

NBC Haber'e göre, Trump'ın onaylanma derecesi geçmiş yıllardaki başkanlardan daha düşük. Başkan Barack Obama, Beyaz Saray'daki ilk gerilemesinde yüzde 51, Başkan George W. Bush ise 11 Eylül saldırılarını izleyen haftalar içinde yüzde 88 oranında oy almıştı.

Texas ve Louisiana kasırgalarında ekonomiyi idaresi ve "Başkomutan rolü" Trump'a en yüksek dereceleri aldırırken, bu ayın başlarındaki Las Vegas saldırısı konusunda yüzde 33 oranında kaldı.

NBC News, Trump'ın derecesinde en büyük düşüü belirten seçmenlerin, üniversite mezunu olmayan beyaz Amerikalılar ve beyaz Amerikalıları içerdiğini belirtti. En son grup Trump'un seçmen tabanının önemli bir parçasını oluşturuyor. Anket, 23-26 Ekim tarihleri ​​arasında Trump'ın Nijer'de öldürülen dört askerden biri olan La David Johnson'un ailesiyle olan aleni tartışmasının ortasında yapıldı. Bu durum, yüzde 3.3 etki etti.