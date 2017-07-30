Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump: Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore konusunda “bir şey yapmadığını” ifade ederek “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:01
Trump: Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore konusunda Çin’i eleştirdi.

Trump, şu paylaşımda bulundu: 

“Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi.”

Trump’ın paylaşımı Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze denemesinden sonra geldi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:01
  1. ABD
  2. Çin
  3. Kore
  4. Twitter
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
    1. Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü..
    2. FETÖ operasyonunda bir ilk!
    3. Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
    4. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    5. Ganalı yıldız 10 kilo zeytinyağı..
    6. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    7. Resmi plakalı araçların denetimi..
    8. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    10. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    11. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    12. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    13. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    14. Pasinler’de orman yangını
    15. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    16. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    17. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    18. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    19. Emekliye zam planı
    20. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi