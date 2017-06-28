Donald Trump kadın muhabire iltifatlar yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile telefon görüşmesi yaptığı sırada basın mensupları da oradaydı.

Başkanın görüntülerini alan muhabirlerden İrlanda RTE kanalının kadın muhabiri Caitriona Perry Trump'ın dikkatini çekti.

Donald Tump telefonla konuştuğu sırada birden kadın muhabir eliyle göstererek 'Bu odada bütün güzelliğiyle İrlandalı bir basın mensubunu ağırlıyoruz. Neredensin? Burada gel' diyerek kadın muhabiri yanına çağırdı.

Caitriona Perry ABD Başkanı'nın masasına yaklaşarak kendisiyle bizzat tanıştı. Donald Trump 'Güzel bir gülüşü ve yüzü var" dedi. İngiliz medyası 'Trump İrlandalı muhabirle flört etti' başlığıyla olayı gördü.