Trump Barack Obama'dan fark yedi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana sadece bir kere basınla sohbet toplantısı düzenledi.

REKORA İMZA ATTI

CNN'in haberinde, Trump'ın, 20 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana geçen 200 günde sadece bir kez, 16 Şubat'ta, basınla sohbet toplantısı yaparak rekora imza attığı belirtildi.

Buna göre Trump, ABD'de 1953'ten bu yana göreve geldiğinin ilk 200 gününde en az basın toplantısı düzenleyen başkan oldu.

DİĞER BAŞKANLAR

Önceki başkanlardan Barack Obama aynı dönemde 9, Lyndon Johnson 19, George H. W. Bush 18 kez basının sorularını yanıtlamak için toplantı gerçekleştirmişti.

DEĞİŞEN KADROLAR

Öte yandan, Trump göreve geldiğinden bu yana bir özel kalem müdürü, bir özel kalem müdür yardımcısı ile 3 iletişim direktörü ve bir basın sözcüsünü değiştirdi.

Trump'ın 7 aylık başkanlığında Beyaz Saray'da en fazla değişikliğe uğrayan birim İletişim Direktörlüğü oldu.