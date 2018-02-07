Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump: Bana hainlik yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'de yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşması sırasında kendisini alkışlamayan Demokratların, 'Amerikalı olmadığını ve 'haince' bile olduğunu söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:48
Trump: Bana hainlik yaptılar

İlk yılını tamamlayan ve geçtiğimiz hafta Kongre'de ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşması yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuşmasında en çok dikkat çeken iki olay, eşi Melanie Trump'ın Capitol binasına önceki first ladylerin aksine ayrı bir arabayla gelmesi ve Trump'ın konuşma yaptıktan sonra kendisini 6 dakika boyunca alkışlaması olmuştu.

Bu kez de Cincinnati'de yaptığı konuşmada Trump, Kongre'deki konuşmasına ve Demokratların kendisini alkışlamadığına değinerek, "Ölü gibiydiler, Amerikalı gibi davranmadılar. Bazıları 'hainlik' dedi. Buna hainlik diyebilir miyiz? Neden olmasın? Ülkemizi çok da seviyor gibi görünmüyorlar" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratların lideri Nancy Pelosi hakkında da, "Güzel, büyük bir evde yaşayan zengin bir kadın... Demokratların 'gizli silahlarını' kastederek, "Belirtiler, Pelosi için iyi bir gün olmadığını gösteriyor" demişti.

Pelosi de bunun üzerine Twitter'da, "Kendine sadakatini ülkeye sadakat gibi göstermeye çalışan Trump için tüm Amerikalılar alarma geçmeli. Bu, demokrasinin nasıl işlemediğidir" dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:48
  1. Birliğin Durumu
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara ile...'
    1. Önemli S-400 açıklaması! 'Artık Ankara..
    2. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    3. AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı
    4. O ülkede dini tarikata operasyon!
    5. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması:..
    6. AK Partili vekilin oğlu hayatını..
    7. Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    8. Cyle Larin için ağır sözler! 'Bu..
    9. Büyük sanal para birimleri yeniden..
    10. Amerika'dan 'Taner Kılıç' açıklaması
    11. Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu..
    12. Haciz uygulamasına yeni düzenleme
    13. İntihar saldırısı tank atışıyla..
    14. "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un..
    15. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    16. Tayvan'da feci görüntüler gün ağarınca..
    17. Hükümetten flaş 'vize' açıklaması:..
    18. Pes dedirtti! Araba çalmak için icat..
    19. Hayvansal üretim istatistikleri belli..
    20. Mehmet Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin'..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...