Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol boru hattını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Meksika arasında yeni petrol boru hattı inşa edilmesini onayladı.

30 Haziran 2017 Cuma 09:59
Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol boru hattını onayladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD-Meksika arasında inşa edilmesi planlanan "Yeni Burgos Petrol Boru Hattı" için başkanlık izni çıkarıldı.

Açıklamada, Teksas eyaletinin Penitas kentinden geçecek boru hattının günde 108 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca, yeni petrol hattına yönelik onayın yanı sıra Dos Laredos ve Burgos isimli mevcut iki petrol boru hattının daha fazla petrol ürünü taşımasına izin verildiği bildirildi.

Bu arada, Başkan Donald Trump, "Enerji Haftası" kapsamında Enerji Bakanlığında yaptığı konuşmada yeni petrol boru hattının Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın tam altından geçeceğini söyledi.

Yeni petrol boru hattının ABD'nin enerji ihracatını artıracağını belirten Trump, selefi Barack Obama tarafından engellenen enerji projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:59
  1. ABD
  2. Saray
  3. Oba
  4. Barack Obama
  5. Meksika
  6. Obama
  7. Teksas
  8. Beyaz Saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu
    1. İstanbul’da zehir tacirlerine şafak..
    2. Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
    3. Hakkari’de sıcaklarla mücadele
    4. FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon
    5. Simav’da hurdalık yangını
    6. Çıraklıktan başladı patron oldu
    7. Kadını araçtan yola attılar
    8. Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp..
    9. Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2..
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4..
    12. O ülkede patlama: 3 ölü
    13. Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine..
    14. ''Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    15. Paris'te bir kişi gözaltına alındı
    16. Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol..
    17. Meteorolojiden kritik uyarı!
    18. Trump Almanya’da Putin ile görüşecek
    19. Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
    20. Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...