Trump 1,5 trilyon dolarlık paketi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1,5 trilyon dolarlık vergi paketini imzaladı.22 Aralık 2017 Cuma 20:14
ABD Başkanı Donald Trump, vergi tasarısının faaliyetlerini yurtdışına taşıyan şirketlerin yeniden ülkeye dönmesini sağlayacağını belirterek, "Şirketler yeniden ülkemize akın edecekler" demişti.
Trump, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren yasa tasarısının Kongre'den geçmesini Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle kutlamıştı.
Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin iştirak ettiği kutlamada konuşan Trump, vergi paketi kapsamında 3,2 trilyon dolarlık vergi indiriminin hayata geçeceğini belirtmişti.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Hhhh17 sa önce Başlığı düzeltin 1.5 milyonu ben de veririm Tttt23 sa önce Trump dünyayla dalga geçip ülkesini kalkındırmaya büyütmeye devam ediyor Türkiyeninde vergi indirme çabaları olmalı icraat yapıp her alanda dünya gelişimine ayak uydurulmakı lale devrinden çıkıp her alana atılıp kendi ayaklarının altında durmalıdır halka hizmet yapılmalıdır teknolojide 2005 yılını geçemedik özel şirketlerle olmaz bu işler Sami Kiper 1 gün önce Kaçan gelmez geri, istediğin kadar vergiyi sıfırla, insanlar insanlığa gelir, para herşey değil, sen böylece batıyorsun, bekle gör. Avci1 gün önce Dünya hızla silahlaniyor.insanoglu dünyanın sonunu getirecek. Ferhat 1 gün önce helal olsun adama,Vatanı milleti için çalışıyor.gerektiğinde Vergi indiriyor.Kendisini tebrik ve takdir ediyoruz. Murat1 gün önce Al topu sektire sektire git Amerika’ya, sakın hasta olma orada , yada polisin yüzüne bakma . 80 sene uyumasaydı önceki hükümetler, biz dünyada birinci olurduk. murat1 gün önce ANA SAYFANDA 1,5 MİLYON dolar diyosun akit.akit hiç öğrenemicen bu dikkat işini:) DENİZ GEZMİŞ1 gün önce Lavuk osman.şirketlere indirim yapılıyor ne halka alım gücü avanak DENİZ GEZMİŞ1 gün önce Lavuk osman.şirketlere indirim yapılıyor ne halka alım gücü avanak Orhan1 gün önce Arkadaşlar bu kuru kalabalık. Bir hareket Amerikada halk fakir devletine goreo devlet için bu birşey değil.. Amerika doymuş bir pazar. İhracı teknoloji silah ve ilaçpetrol ürünleri rezervleri sömürgeleri çok fazla ama tükenmez değil... Benim güzel ülkem yıllarca hortumculartefecilik yapan Avrupa devletleri ve onların silahları uşakları ile boğuştu durdu. Hiç sevmediğim Demirel çok taktirettim bir işe imza atıp GAB i başlattı inşallah bitecek.. bundan rahatsız olan devletler terör ile içer de dışarda hem zaman hem de para kaybına neden oldular. Benim ülkemde sanayi daha yeni yeni mevlerini veriyor. Petrol yok gaz yok ithalat çok fazla bir çok Avrupa devletinin nüfusundan çok memur sayımız bir çok dünya devletinden de çok emekli sayımız var. Ve çok fazla vekil ve gereksiz harcamalar.vede ölü yatırımlar. Yolsuzluklar her yerde. Parti meselesi falan değil bu yazdıklarım yanlış anlaşılma olmasın... Sadece tarihi iyi okumak açısından yazıyorum... Unutmayın. Halkın refah seviyesi avm ler ile rezidans daireler ile değil sokakta yürürken parlayan gözler gülümseyen yUzler ile belliolur. Ben ülkem inşallah daha iyi günler de gorecektir.