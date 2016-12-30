Trump: 1 milyon oy iptal!

Ocak ayında göreve başlayacak olan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı kullanılan milyonlarca oyun düşmesiyle seçimi kazandığını söyledi. Demokrat Parti'nin Başkan adayı Hillary Clinton ile Yeşil Parti'nin adayı Jill Stein'in Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'da oyların tekrar sayılması için başvuruda bulunmasının ardından Trump'ın yaptığı bu açıklama kampanya sürecindeki iddiaları yeniden gündeme getirdi. Trump, Twitter hesabından, “Virginia, New Hampshire ve California'da ciddi bir seçmen dolandırıcılığı yapıldı” iddiasında bulundu.



SONUÇLARI DEĞİŞTİRMEZ



Öte yandan Wisconsin'de seçim komisyonu, Stein'in başvurusunu kabul etti. Buna göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak. Komisyon başkanı Mark Thomsen, oyların tekrar sayılması durumunda sonuçta bir değişiklik beklemediklerini belirtti. Wisconsin'de seçimleri kazanan Trump 1 milyon 404 bin, Demokrat Parti adayı Clinton ise 1 milyon 381 bin 823 oy almıştı. Yeşil Parti adayı Stein'e sadece 31 bin 6 oy çıkmıştı. Trump, Wisconsin'de oylarının yeniden sayılmasına yönelik çağrıyı "sahtekarlık" olarak nitelendirmişti.