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TRT'ye çıkan FETÖ firarisi hakkında flaş açıklama!

FETÖ firarisi olduğu belirtilen ve KHK ile ihraç edilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri'nin TRT Diyanet’in önceki akşam yayınlanan bir programında konuşması, sosyal medyada tepki çekti. TRT tepkiler üzerine açıklama yaparak, programın kaydının 2013'te yapıldığını ve tekrar yayında gözden kaçtığını bildirdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:29
TRT'ye çıkan FETÖ firarisi hakkında flaş açıklama!

TRT Diyanet kanalında “Yedi Veli Yedi Fetih” adlı programda her hafta farklı konuklar yer alıyor. Önceki akşamki programda ise FETÖ firarisi olduğu belirtilen

eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri konuk olarak izlettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği belirtilen Osman Eğri’nin eski programına TRT'nin yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti. Bunu üzerine TRT’den açıklama geldi.

Açıklamada, eski kayıtların gözden geçirildiği, Osman Eğri’nin 17-25 Aralık sürecinden önce konuk olduğu anlatıldı.

TRT'den yapılan açıklama şöyle:

TRTden FETÖcü akademisyen açıklaması

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:29
  1. osman eğri
  2. trt
  3. fetö
  • atamanataman2 sa önce
    Gözden kaçtı ne demek?Hero gibi bir şey mi?
  • hercaihercai2 sa önce
    TRT, 15 temmuz darbesinin etkisinden hala kurtulamamis! TRT, sil bastan degismeli, hala FETO cu dolu orasi!
  • AsenaAsena2 sa önce
    Artık neye onanacağıma şaşırdım.
  • ÖgretmenÖgretmen2 sa önce
    Reis kendini paralasın;sadece TRT değil tüm kurumlarda ki aymazlar,Reis'in politikalarını ve Fetö ile mücadelesini zedelemek için elinden geleni yapsın..ohh ne alaa...
  • LadiklimuzafferLadiklimuzaffer2 sa önce
    Alenen mesaj veriyorlar... Tabana... Diri tutulmaya çalışılıyor.. Savcılar gereğini yapmalı.. HaTRT müdürü de gereğini yapmalı
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    O işi yapan ın gözünde kaçıyorsa hainlik .o ada m işinş iyi yapmıyor demektir.işi ehline veriniz.benide ağır konuşturmayın.
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