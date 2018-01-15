TRT'den yeni dizi müjdesi: Seri devam edecek

Son dönemde milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle adından sıkça söz ettiren TRT, yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hazırlık süreci iki yıldan uzun süren "Mehmetçik Kut'ül Amare" dizisi bu perşembe günü ilk kez ekranlara gelecek.

Kut'ül Amare kuşatmasının ekranlara taşınması için büyük bir emek harcadıklarını kaydeden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Mehmetçik Kut’ül Amare’nin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da önemli bir başarı kazanacağına inanıyorum” dedi.

TRT olarak "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi yapımlarla büyük bir ivme yakaladıklarına işaret eden Eren, “Bu çıkışımızı Mehmetçik Kut’ül Amare ile sürdüreceğiz. Herkes büyük bir merakla diziyi bekliyor. İlk bölüm 18 Ocak akşamı ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük platosu

İbrahim Eren dizi için İstanbul Riva’da Türkiye’nin en büyük film platosunun kurulduğunu belirterek, “Irak’taki Kut şehri neredeyse yeniden inşa edildi. Bu dev plato dışında; İstanbul, İzmir ve başka şehirlerdeki tarihi mekânlarda da çalışıldı. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi” ifadelerini kullandı.

Mehmetçik serisi sürecek

TRT dizilerinin neredeyse tüm dünyada ilgiyle izlendiğinin altını çizen TRT Genel Müdürü, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi; “Dünya markası olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız dizilerde çıtayı her seferinde yukarı taşıyoruz. İzlenme oranlarımız ve gelen olumlu tepkiler bizi yeni projeler için ayrıca motive ediyor. Kut-ül Amare ile başladığımız Mehmetçik serisiyle, 1’inci Dünya Savaşı süresince yaşanan bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız."

Dizinin konusu

Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.

Oyunculara altı ay askeri eğitim verildi

Yapımcılığını Bozdağ Film, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, ve Serdar Gökhan oynuyor.

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl’daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldular.