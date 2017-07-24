TRT'den ihraç edilenlere FETÖ'den dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT'de görev yaparken ihraç edilen 21 çalışan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, kollukça yapılan açık kaynak araştırmalarına göre FETÖ mensuplarının TRT'ye sızdığı ve büyük bir yapılanma oluşturduğu, kuruma yerleştirilen 400 muhabirden her ay düzenli "himmet" toplandığı belirtildi.

Darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 öncesi TRT'de çalıştığı tespit edilen 7 bin 203 personelin ve bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının FETÖ/PDY bağlantılarını ortaya koyabilecek ByLock, Bank Asya, soruşturma, dernek, iltisaklı şirket ortaklığı ve tepe yönetimi ile irtibat verileri üzerinde analiz çalışması yapıldığı belirtilen iddianamede, kolluğun, sonuçta 897 farklı çalışan hakkında toplam bin 250 iltisak/bağlantı tespit ettiği kaydedildi.

İddianamede, toplanan tüm delillere göre sanıklar Ayhan Ferik, Cavi̇t Atasever, Ci̇hangi̇r Çeti̇n, Hani̇fe Sayılır, Hasan Çeli̇k, Hasan Taşar, Hasan Basri̇ Erden, Hasan Hüseyi̇n Örs, Hüsametti̇n Kıroğlu, İbrahi̇m Hali̇l Öztürkeri̇, İdri̇s Selçuk, Kemal Erdem, Mehmet Ali̇ Öget, Murat Ki̇rti̇, Mustafa Altıntaş, Mustafa Beyhan, Mustafa Ünal, Mustafa Yazkan, Osman Zeybek, Özden Kınık ve Servet Dağ'ın FETÖ üyesi oldukları kaydedildi.

ÖRGÜTE BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL DAYANIŞMA GÖSTERDİLER

Sanıkların tamamının FETÖ mensuplarının haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edilen iddianamede, birçok sanığın Bank Asya'da hesabının olduğuna, bazı sanıkların ise örgütün lider kadrosunda bulunan Osman Hilmi Özdil, Bahittin Karataş, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan ve Süleyman Tiftik gibi isimlerle görüştüklerinin belirlendiğine yer verildi.

İddianamede sanıkların kurumda yakın dönemlerde çalışmaya başladıkları, beyanlardan, kurum içi örgütsel dayanışma gösterdikleri, örgütsel faaliyette bulundukları belirtildi.

Bazı sanıkların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2014'teki çağrısı üzerine Bank Asya'daki hesaplarındaki para miktarlarını artırdıkları, bazı sanıkların da himmet, bağış, yardım niteliğinde şüpheli para transferlerini gerçekleştirdikleri vurgulanan iddianamede, sanıkların bu suretle örgüte bağlılık ve örgütsel dayanışma gösterdikleri ifade edildi.

Sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına gelecek haftalarda başlanacak.