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TRT'den "FETÖ yapılanması" açıklaması

TRT, basında yer alan "FETÖ Yapılanması" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
TRT'den "FETÖ yapılanması" açıklaması

TRT'den, basında yer alan "FETÖ Yapılanması" haberlerine  konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin  geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkin olduğu, söz konusu yıllardaki FETÖ  yapılanmasına dair tüm iddiaların, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT  tarafından yargıya intikal ettirildiği ve idari olarak gereğinin yapıldığı  bildirildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "FETÖ Yapılanması"  haberlerinin kamuoyunda daha sarih bir şekilde anlaşılmasına yönelik bilgilerin  paylaşılmak istendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu  yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin  hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak  gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 1 Eylül 2016  tarihli, kalan kısmı ise 22 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017 tarihli KHK’lar ile ihraç  edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile  mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir  kararlılıkla sürdürmektedir."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:29
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