TRT'de Kur'an okunmasından rahatsız olan CHP'ye tokat gibi cevap

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, açılışı Kuran ile yapan sunucunun tüm program boyunca Kuran okutmayı sürdürdüğünü, konukların da Kuran okuması ile programın sona erdiğini ifade etti.

Dinleyicilerin, "Kent Radyo, Diyanet FM'e çevrildi" yorumlarına dikkat çeken Bakan, konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan'ın önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıtladı.

Haftalık 126 saat yayının dinleyicinin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını ifade eden Bozdağ, "demokratik hukuk devletinde olduğu gibi" zaman zaman yayınlarda dini konuların da işlendiğini söyledi.

Bozdağ, "Radyoda dini içerikli programların yasak olması söz konusu değildir. Dini konular ya da başka konular işlenebilir. Bu, demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir" dedi.

Yanıtında dini içerikli yayınlardan rahatsız olanlara ilişkin değerlendirmelere de yer veren Bozdağ, "Programlardan rahatsız olanlar var diye TRT'nin dini konularda yayın yapmaması düşünülemez" ifadelerini kullandı. Bozdağ, dini içerikli programların TRT radyolarından yayınlanmaya devam edeceğini belirtti.