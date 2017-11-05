TRT ile Filistin Televizyonu arasında iş birliği anlaşması

Filistin resmi televizyonunun haberine göre, PBC’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan genel müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Filistin Resmi Medya Koordinatörü Ahmed Assaf ile Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu, Filistin Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu katıldı.

"MEDYA, İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

İmza töreninde Büyükelçi Türkoğlu, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirterek, “Medya ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin temelidir. Türkiye’nin basın ve medya kuruluşları da Türk halkının Filistin davasına ilgisi doğrultusunda Kudüs ve Yahudi yerleşim birimleri ile alakalı her tür gelişmeyi Türkiye toplumuna naklediyor.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DAVASINDA ROLÜ ARTACAK"

PBC Koordinatörü Assaf ise Türkiye ile Filistin ilişkilerinin tarihi olduğuna vurgu yaparak, “Bu anlaşma Türkiye ile Filistin ilişkilerini daha da pekiştirecektir. Bu anlaşmanın aynı zamanda turizm ve ekonomi sektörlerine de yansımaları ile Türkiye’nin Filistin davasına ilişkin oynadığı aktif rolün halkımıza ulaşmasında büyük yararı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ensonhaber