Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TRT Kemençe sanatçısı Maksutoğlu Görele’de son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da hayatını kaybeden 65 yaşındaki TRT Kemençe sanatçısı Mehmet Masutoğlu memleketi Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
TRT Kemençe sanatçısı Maksutoğlu Görele’de son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Maksutoğlu’nun naaşı Ankara’dan alınıp Görele ilçesine getirildi. Maksutoğlu için merkez Hasanağa Camisi’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, TRT Kemençe sanatçısı Mehmet Maksutoğlu’nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Erener "Gerçekten Görele ilçesinin yetiştirmiş olduğu değeri bir üstadı, bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Maksutoğlu ağabeyimizin ben çok ismini duyardım ama 3 ay kadar önce ben Ankara’da gerçekleştirilen Giresun Günleri’nde kendisiyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldum. Gerçekten son derece mukallit, esprili ve insan canlısı bir insan olduğuna şahitlik ettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu dünyadan hepimiz gelip geçeceğiz önemli olan arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Ben eminim ki Mehmet Maksutoğlu ağabeyimiz arkasında hoş bir seda bırakarak bu dünyadan ayrılıyor. Yine TRT Kemençe Sanatçısı Mehmet Sırrı Öztürk, ağabeyi kaybettik. Allah Kemençe Sanatçısı kemençenin duayeni olan çok değerli Katip Şadi ağabeyimize uzun ömürler versin. İnşallah yeni Mehmet Maksutoğulları ve Mehmet Sırrı Öztürkler gelir de bu kültürümüz devam eder” dedi.

Tören sonrası Mehmet Masutoğlu, ilçeye bağlı Sağlık Köyü’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Televizyon ve radyo programlarının yanı sıra çok sayıda eserleri bulunan Maksutoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı. Maksutoğlu, Giresun Belediyesi bandosunda, TRT Erzurum’da çalıştı. Daha sonra uzun yıllar Ankara TRT’de çalışan Mehmet Masutoğlu, buradan emekli oldu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. Giresun
  4. Görele
  5. TRT
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!