TRT Kemençe sanatçısı Maksutoğlu Görele’de son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Maksutoğlu’nun naaşı Ankara’dan alınıp Görele ilçesine getirildi. Maksutoğlu için merkez Hasanağa Camisi’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, TRT Kemençe sanatçısı Mehmet Maksutoğlu’nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Erener "Gerçekten Görele ilçesinin yetiştirmiş olduğu değeri bir üstadı, bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Maksutoğlu ağabeyimizin ben çok ismini duyardım ama 3 ay kadar önce ben Ankara’da gerçekleştirilen Giresun Günleri’nde kendisiyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldum. Gerçekten son derece mukallit, esprili ve insan canlısı bir insan olduğuna şahitlik ettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu dünyadan hepimiz gelip geçeceğiz önemli olan arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Ben eminim ki Mehmet Maksutoğlu ağabeyimiz arkasında hoş bir seda bırakarak bu dünyadan ayrılıyor. Yine TRT Kemençe Sanatçısı Mehmet Sırrı Öztürk, ağabeyi kaybettik. Allah Kemençe Sanatçısı kemençenin duayeni olan çok değerli Katip Şadi ağabeyimize uzun ömürler versin. İnşallah yeni Mehmet Maksutoğulları ve Mehmet Sırrı Öztürkler gelir de bu kültürümüz devam eder” dedi.

Tören sonrası Mehmet Masutoğlu, ilçeye bağlı Sağlık Köyü’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Televizyon ve radyo programlarının yanı sıra çok sayıda eserleri bulunan Maksutoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı. Maksutoğlu, Giresun Belediyesi bandosunda, TRT Erzurum’da çalıştı. Daha sonra uzun yıllar Ankara TRT’de çalışan Mehmet Masutoğlu, buradan emekli oldu.