TRT Genel Müdürlüğü'nde bomba paniği yaşandı

TRT Genel Müdürlüğü otoparkına bomba bırakıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

TRT Genel Müdürlüğü'nde bomba paniği yaşandı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 08:27
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Bomba imha uzmanlarının genel müdürlükteki incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkında bomba konulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine TRT Genel Merkezine bomba imha uzmanları, dedektör köpeklerle otoparktaki tüm araçlarda arama yaptı.

Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor.

 
Etiketlertrt genel müdürlüğüTRT bomba ihbarı
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