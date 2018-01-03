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TRT açıkladı... Diriliş 'Ertuğrul' hayranlarını üzen haber!

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş: Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:42
TRT açıkladı... Diriliş 'Ertuğrul' hayranlarını üzen haber!

Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

"Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 09:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • dasddasd18 dk önce
    bunlarda iyi alıştılar bi hafta ver bi hafta verme
  • FarukFaruk27 dk önce
    Bunun bir rutubet bağlayıp bizi hayal kırıklığına ugratmayin .Yani 3 hafta dizi Bir hafta diziye ara ...
  • yazıYORUMyazıYORUM39 dk önce
    Yaw hee heee, konu bulamıyosunuz dönüp dolanıp aynı sahneleri çekiyosunuz. Diziyi uzatacağız diye saçma sapan senaryolar yazıyosunuz.
  • dogrudogru43 dk önce
    Boyle birsey olmaz bizde artik izlemeyiz gecen haftada ertelenmisti.ciddiyetsizlik noel mi kutlamaya gittiniz
  • yörükoğluyörükoğlu44 dk önce
    Melih Gökçek bunlardan biri yada ikisi hatırına harcandıysa yazık derim
  • KocasolakKocasolak48 dk önce
    Tabi yılbaşı noel kutlamalarından vakit bulamadılar, tam milli bir kadro. Adam kılıcı tutmayı bu sette görmüş, ilk defa eline kılıç almış birde solak başrol, bölüm başı 150 bin tl, vakıf katılım reklamı 30 saniye 6 milyon tl. Askari ücret emekli maaşı konuşulunca da ülkemizin mali durumu, rekabet, zart zurt. Reis 2019 tek umudumuz, ne olursa senden olur.
Bugünkü Akit

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