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TRT-2 yeniden açılıyor

TRT Genel Müdürü Eren "Şimdi müjdesini vereyim, nasip olursa tekrar TRT-2'yi yani TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:26
TRT-2 yeniden açılıyor

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT-2 kanalının tekrar açılacağını bildirerek, "Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz." dedi. 

Eren, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı"nın açılış dersini verdi.

Gençlerin televizyon seyretmediğini, bu nedenle onlara yönelik televizyon kanalı kurmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Eren, gençlere yönelik içerik üretiminin tartışılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda gençlere bir müjdesinin olduğunu dile getiren Eren, "Şimdi müjdesini vereyim, nasip olursa tekrar TRT-2'yi yani TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana mecrasında olmayan ancak gençlerin ilgi duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz. Gençlik kanalı, televizyon kanalı olarak tartışmalı bir konu. Çünkü bu konuda kurulan televizyon kanalları bugüne kadar başarılı olmamış, televizyon seyretmedikleri için. Gençlere yönelik içeriği tanımlamak lazım, örneğin absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT-2 kanalı kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:26
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