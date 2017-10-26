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TRJet projesi kapsamında 100 milyon dolarlık yatırım

TRJet projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir yatırımla Dornier 328 uçağının tüm fikri mülkiyet hakları satın alındı.

26 Ekim 2017 Perşembe 12:13
TRJet projesi kapsamında 100 milyon dolarlık yatırım

TRJet, 2015 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararının ardından Türkiye’nin bölgesel uçağını üretmek üzere kuruldu. Halka tanıtımını takiben, TRJet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile maliyet ve yerlilik oranları dahil tüm proje şartları ve koşulları üzerinde anlaştı.

Türk hükümetinin de mutabık kaldığı araştırmalar sonucunda yeni bir bölgesel uçağı tasarlamak için en uygun altyapı olarak Dornier 328 uçağı seçildi. Bu seçimin ardından Eren ve Fatih Özmen 100 milyon dolarlık bir yatırımla sertifikalı Dornier 328 uçağının tüm fikri mülkiyet hakları ve operasyonlarını satın alarak TRJet projesinin başarısını garanti altına aldılar.

Son zamanlarda medyada projenin iptal edildiğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştır. TRJet resmi makamlardan bu güne kadar herhangi bir iptal bildirimi almamıştır.

TRJet’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı Eren Özmen konuyla ilgili görüşlerini “Bölgesel Uçak Projesi hepimizi aşan bir projedir. Bu küresel yatırım, Türkiye ekonomisini dünyada güçlendirecek ve Türk gençliğine yeni olanaklar sağlayacak mega bir yatırımdır.” şeklinde dile getirdi.

Özmen sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız TRJet başarılı olunca, onu halka açarak, TRJet’i halkın şirketi yapmaktır. Fatih ve benim için TRJet her zaman Türk gençliğine armağan edilecek kutsal bir mirası temsil etmiştir.”

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 12:13
  1. TRJet
  2. Savunma Sanayi İcra Komitesi
  3. Savunma Sanayi Müsteşarlığı

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