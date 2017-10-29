Trifunovic: Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Basketbol'a 78-63 mağlup oldu. Hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Trifunovic, "Sezonun başından beri oynadığımız 5 maçın 4 tanesinin zorlu olması bu sonucu getiren etkenlerden bir tanesi. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. Mutlu değilim. Dört yabancı oyuncumdan istediğimi alamadığım sürece sorunların düzelmesi oldukça zor" diye konuştu.



Pınar Karşıyaka oyuncularından Berk Uğurlu ise rakiplerinin kendilerinden daha iyi hücum ederek maçı kazandığını dile getirdi.