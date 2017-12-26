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Trenlerden 5 milyar dolar bekliyorlar

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan toprakları üzerinden konteyner taşımacılığının 1,8 kat arttığını duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 16:45
Trenlerden 5 milyar dolar bekliyorlar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan toprakları üzerinden konteyner taşımacılığının 1,8 kat arttığını ve bu faaliyetten yılda 5 milyar dolar kazanacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, devlet televizyon kanallarına verdiği röportajda, ülkesinin demir, kara ve hava yoluyla dünyayla bağlarını geliştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Çin’in İpek Yolu projesini desteklediklerine işaret eden Nazarbayev, projeye 65 ülkenin katıldığını, kendilerinin de bu projeyle Nurlu Yol (Nurlı Jol) kalkınma projesini birleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Çin’den Hazar’a kadar demiryolu inşaatının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“Kazakistan'da Batı Avrupa-Batı Çin kara yolu ekseninde 2 bin 700 kilometre yol yapıldı ve 2010 yılından bu yana 5 bin kilometre karay olu inşa edildi. Beş yıllık dönemde ek olarak 4 bin 400 kilometre yol inşa edeceğiz. Astana’dan her yöne kara ve demir yolları uzanacak. Çin sınırında Hazar Denizi'ne kadar demir yolunu inşa ettik. Neden? Çünkü işletmek için Lianyungang limanı aldık ve onlar (Çin) konteynerlerle Avrupa’ya bizim ve Rusya üzerinden geçmekle ilgiliydi.”

Kazakistan üzerinden konteyner taşımacılığının bu yıl 1,8 kat arttığına dikkati çeken Nazarbayev, “Biz bu konteynerlerin milyonlarca tonunu Kazakistan üzerinden nakledeceğiz ve sadece bundan yılda 5 milyar dolar kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Pasifik Okyanusu'ndan başlayarak Kazakistan üzerinden Batı Avrupa’ya, İran ve Basra Körfezi'ne kadar gidebileceklerini kaydederek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının yapıldığını bildikleri için Hazar Denizi'nde Kurık Limanı'nı inşa ettiklerini ve bunun kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

Nazarbayev, “İpek Yolu ile eklemlenişimiz, ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi, ülkemizin geleceği için önemli bir olaydır.” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:45
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