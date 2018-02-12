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Trenler çarpıştı uçaklar düştü! 3 ölü 22 yaralı

Avusturya’nın Steiermark Eyaleti’nde iki trenin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:02
Trenler çarpıştı uçaklar düştü! 3 ölü 22 yaralı

AA-Belçika’nın Hasselt kenti yakınında meydana gelen uçak kazasında 2 kişi öldü. Norveç’in Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti. Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Hasselt şehri yakınlarına düşen bir özel uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika’nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü. Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı. Kazada uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Avusturya’nın Steiermark Eyaleti’nin Niklasdorf bölgesinde iki tren çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği 3’ü çocuk 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Avusturya Federal Demiryolları (OBB), ekiplerin olay yerine geldiğini, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:02
  1. Belçika
  2. Lofoten Adaları
  3. uçak kazası
  4. Norveç
  5. Avusturya
  6. tren

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