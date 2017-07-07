Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trenin altında kalarak bacağı kopan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki tren garında raylara düşerek üzerinden tren geçen ve bacağı kopan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
Trenin altında kalarak bacağı kopan genç hayatını kaybetti

Turgutlu Tren Gar’ında meydana gelen olayda Zabıt Teymur (32) isimli genç dengesini kaybederek rayların olduğu bölüme düşmüştü. Trenin yaklaştığı esnada bacağı trenin altında kalan genç adam kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Acı haberi alan Teymur’un yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
  1. Manisa
  2. Turgutlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'