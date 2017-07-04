Tren anne ve çocuğuna çarptı!

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Endonezya'da tren hemzemine geçitte bir kadın ve çocuğuna çarptı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı...
04 Temmuz 2017 Salı 12:22
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:22
Endonezya
tren
anne
çocuk
kaza
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