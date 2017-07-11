TREDAŞ'tan çocuklara dalış eğitimi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) sponsorluğunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurt ve Sevgi Evlerinde kalan 20 çocuğa, Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan İbrice Limanı’nda bir günlük dalış eğitimi verildi.

Şirket açıklamasına göre, TREDAŞ, Aile Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu iş birliğiyle, "Enerjimiz Çocuklarımız İçin" sloganıyla Keşan’ın İbrice Limanı’nda gerçekleştirilen dalış eğitiminde, 5-19 yaşlarındaki 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Bozkurt, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla beş personelin de dalış teknikleri konusunda eğitim aldığını belirtti.

Bozkurt, bu tür etkinliklerin çocuklarda farkındalık oluşturduğunu ve çocukları bilinçlendirdiğini vurguladı.

Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu Başkanı Uğur Şimşekkaya da çocukların hayatlarında denizin altıyla ilk defa tanıştığına dikkati çekti.

Çocukların aldıkları eğitimlerle yeni ufuklar kazandığını belirten Şimşekkaya, "Çocuklarımıza farkındalık sağlayalım istedik. TREDAŞ bizim bu düşüncemizi destekledi. Çocuklarımıza sağladığımız bu etkinlikle onların toplumdan ayrı olmadıklarını, hepimizin çocukları olduklarını hissettirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'nde kalan Mükerrem Medine Bostan ise dalış eğitimiyle yeni bilgiler öğrendiklerini, suyun altını her zaman merak ettiğini belirtti.

Bostan, "Eğitim çok güzel geçti. Her şey belgesellerdeki gibiydi. Eğitimin ardından bir anda kendimizi derinliklerde bulduk. Aramızda korkanlar da oldu ama dalmak çok rahatlatıcı bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime katılan tüm arkadaşlarının hayatında ilk kez dalış gerçekleştirdiğini bildiren Bostan, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluk verdiğini belirtti.