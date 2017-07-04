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Transferi Şili basını da doğruladı!

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un stoper mevki için Şili Milli Takımı oyuncusu Guillermo Maripan ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

04 Temmuz 2017 Salı 14:39
Transferi Şili basını da doğruladı!

Şili basınına da yansıyan transferin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü ve 23 yaşındaki oyuncunun imza için önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor. Şili’de yayım yapan bazı spor gazeteleri, başarılı defans oyuncusunun Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olduğunu duyurdu. Takımın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirerek ses getiren Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarında hareketli günler geçiriyor.

Sağ bek bölgesi için anlaşmaya vardığı Faslı Issam Chebake’yi Türkiye’ye davet eden sarı-siyahlılar, bir başka defans oyuncusu Guillermo Maripan’a da imza attırmayı planlıyor.

Şili 1. Lig takımlarından Catolica forması giyen milli futbolcu Maripan ile her konuda anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un da transfer gündemine gelen 23 yaşındaki genç oyuncunun ilerleyen günlerde Evkur Yeni Malatyaspor yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:39
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