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Transfere Ersun Yanal engeli

Trabzonspor, transfer teklifleri alan Ogenyi Onazi'yi bırakmadı. İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarında olan Nijeryalı yıldız, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşme sonunda önümüzdeki sezonda Bordo- Mavili formayı giyeceğini söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 16:04
Transfere Ersun Yanal engeli

Zirveye oynayacak bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, mevcut kadrosundaki kaliteli ayakları da elinde tutmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kesin olarak kalmasını istediği isimlerden biri de orta sahanın dinamosu Ogenyi Onazi...

Geçen sezon Bordo-Mavililer'in yıldızlarında biri olan Nijeryalı futbolcu, menajerinin İtalya ve İspanya ligi ekiplerinden gelen teklifleri kendisine iletmesi sonrasında, Yanal ile bir görüşme talep etti. 24 yaşındaki ön libero, hocasına takımda bulunan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Aytaç Kara gibi isimlerle birlikte, kalabalık olan orta saha rotasyonu içerisinde kendisinin forma şansı bulup bulamayacağını sordu.

''Senden çok memnunum!''

Onazi ile yapılan görüşmede, kendisinden çok memnun olduğunu vurgulayan 55 yaşındaki teknik adam "Takımda kalmanı istiyorum. Sakat olmadığın zaman sana hep forma şansı verdim ve vermeye devam edeceğim. Sistemimin çok önemli bir parçasısın. Seneye burada ol ve birlikte şampiyonluğa oynayalım" cevabını verdi.

Toplantının ardından Karadeniz ekibinde çok mutlu olduğunu söyleyen Onazi, futbol hayatına Trabzonspor'da devam edeceğini söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Geçen sezonun başına Çizme ekibi Lazio'dan 3,5 milyon Euro'ya transfer edilen milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda çıktığı 38 resmi maçta takımına 2 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:04
  1. Nijerya
  2. Trabzonspor
  3. Ogenyi Onazi
  4. Ersun Yanal
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