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Transfere damga vurdular

Ara transfer dönemine Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir damga vurdu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:36
Transfere damga vurdular

Süper Lig’de Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Başakşehir, Barcelona’dan milli oyuncu Arda Turan’ı 2020 yılına kadar kiralık olarak kadrosuna katarak flaş transfere imza attı.

Ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho’yu Atletico Mineiro’dan transfer ederek adından söz ettirmeyi başardı.

Devre arasına damga vuran bir diğer takım ise Atiker Konyaspor oldu. Küme kalma mücadelesi veren takımlardan olan Konyaspor; kadrosuna Antalyaspor’dan Eto’o, Göztepe’den Jahovic ve Trabzonspor’dan Volkan Şen’i kattı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:36
  1. Atiker Konyaspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Medipol Başakşehir

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