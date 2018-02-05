Transfere damga vurdular

Süper Lig’de Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Başakşehir, Barcelona’dan milli oyuncu Arda Turan’ı 2020 yılına kadar kiralık olarak kadrosuna katarak flaş transfere imza attı.

Ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho’yu Atletico Mineiro’dan transfer ederek adından söz ettirmeyi başardı.

Devre arasına damga vuran bir diğer takım ise Atiker Konyaspor oldu. Küme kalma mücadelesi veren takımlardan olan Konyaspor; kadrosuna Antalyaspor’dan Eto’o, Göztepe’den Jahovic ve Trabzonspor’dan Volkan Şen’i kattı.