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Transferde sona doğru! Fenerbahçe'ye İngiliz golcü geliyor...

Fenerbahçe, Liverpoollu Sturridge transferinde mutlu sona çok yakın

11 Ocak 2018 Perşembe 12:11
Transferde sona doğru! Fenerbahçe'ye İngiliz golcü geliyor...

Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe, bombayı Daniel Sturrdige ile patlatmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, İngiliz golcü ile prensipte anlaştı. Liverpool'u ikna turları da resmen başladı.

Fenerbahçe transferde yalnız kaldı!

Daniel Sturridge’ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe’ye Britanya Adası’ndan peş peşe müjdeli haberler geliyor. ilk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi Newcastle, kulübün satılması gündeme gelince geri adım atmış atmıştı. Son gelişme ise Celtic konusunda yaşandı. İskoç takımı, yıldız forveti Moussa Dembele’yi Premier Lig’den Brighton’a satmak için el sıkışmış, yerini de Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi.

Yaz dönemini beklemeyecek 

21 yaşındaki golcüden gelecek parayla Sturridge’ı almak isteyen Celtic de bu gelişme üzerine transfer planını rafa kaldırdı. Çünkü İngiliz golcü için Liverpool’dan ayrılmak için yaz aylarını beklemek bir seçenek değil. Sturridge, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek adına sezonun ikinci bölümünde forma giyip kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye kararlı.

Artık tek talibi var! 

Yaşanan bu gelişmeler, bu oyuncuyu çok isteyen Fenerbahçe için büyük bir fırsat oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı- Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıyla Liverpool ile masaya oturacak. Yönetimin planı, Kırmızılar’ı ‘satın alma garantili’ kiralama teklifiyle ikna etmek.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:11
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