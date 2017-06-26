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Transferde son dakika! Pepe…

Yeni sezon öncesinde transferdeki sessizliğini koruyan Beşiktaş, stoper transferinde sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe Beşiktaş'a imza atmak için istediği ücret dudak uçuklattı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
Transferde son dakika! Pepe…

Beşiktaş, Pepe’nin transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçti. 34 yaşındaki Portekizli oyuncu yıllık 5 milyon euro’dan 2 senelik sözleşme istedi. Beşiktaş ise indirim için menajeri aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Bonservisi olmayan oyuncu için görüşmeler sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
  1. beşiktaş
  2. pepe
  3. transfer
  • cccihadddcccihaddd1 sa önce
    4 milyona bu iş olur gayet iyi oyuncu ama 4 ten fazlası zor
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