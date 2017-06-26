Transferde son dakika! Pepe…

Beşiktaş, Pepe’nin transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçti. 34 yaşındaki Portekizli oyuncu yıllık 5 milyon euro’dan 2 senelik sözleşme istedi. Beşiktaş ise indirim için menajeri aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Bonservisi olmayan oyuncu için görüşmeler sürüyor.