Transferde son dakika! Pepe…
Yeni sezon öncesinde transferdeki sessizliğini koruyan Beşiktaş, stoper transferinde sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe Beşiktaş'a imza atmak için istediği ücret dudak uçuklattı.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
Beşiktaş, Pepe’nin transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçti. 34 yaşındaki Portekizli oyuncu yıllık 5 milyon euro’dan 2 senelik sözleşme istedi. Beşiktaş ise indirim için menajeri aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Bonservisi olmayan oyuncu için görüşmeler sürüyor.