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Transferde hayal kırıklığı! Çalışma izni çıkmadı

Trabzonspor'dan Birmingham'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olması beklenen Ogenyi Onazi'ye İngiltere çalışma izni vermedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:03
Transferde hayal kırıklığı! Çalışma izni çıkmadı

Trabzonspor’dan ayrılarak İngiliz kulübü Birmingham City’e transfer olmak isteyen Onazi’ye onay çıkmadı.

BBC’de yer alan habere göre İngiliz futbol Federasyonu Nijeryalı oyuncuya çalışma izni vermedi. Birmingham City, geçen hafta İngiliz Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak oyuncuya izin çıkmamıştı. Federasyonun bu kararına itiraz eden İngiliz kulübü yine ret kararı alınca hayal kırıklığına uğradı.

Bu durumun nedeni ise Nijerya Milli Takımının dünya sıralamasında 54. Sıraya gerilemesi olarak gösterildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:03
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