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Transferde büyük sürpriz! Volkan bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna son olarak Inter'den Gary Medel'i katan Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'i gündemine aldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:30
Transferde büyük sürpriz! Volkan bombası

NTV Spor'da yer alan habere göre Şenol Güneş, tecrübeli kanat oyuncusunun transferi için yönetime olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisi elinde olan Volkan için temaslar başladı. Habere göre tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımlar olabilir.

Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Son iki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Volkan, sarı-lacivertlilerle 76 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 8 gol 10 asistlik performans sergiledi. Şenol Güneş'le Bursaspor'da birlikte çalışan Volkan, kariyerinin zirvesini de o günlerde yaşamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 17 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:30
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