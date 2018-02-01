Transfer sonrası ilk kez...Cenk Tosun'a büyük şok!

Cenk, Everton'un Leicester City ile oynadığı karşılaşmada Sam Allardyce tarafından kızağa çekildi.

Allardyce, Cenk'in görev aldığı iki Premier Lig maçı sonrası bu karşılaşmaya Oumar Niasse ile başladı.

Everton, Niasse'nin de etkili bir performans ortaya koyduğu maçı 2-1 kazanmayı başarırken kulübede bekleyen Cenk, maçta forma şansı bulamadı.

Cenk Tosun, son West Bromwich Albion maçında ikinci yarıda oyundan alınmış ve oyuna dahil olan Niasse 1 dakika sonra takımının beraberlik golünü atmıştı.

Kaynak:Skorer