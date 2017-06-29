Transfer sezonunun flaş takımından Mevlüt Erdinç bombası
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan Antalyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz ekibinin hedefinde milli golcü Mevlüt Erdinç olduğu öğrenildi.29 Haziran 2017 Perşembe 01:44
Jeremy Menez transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Akdeniz ekibi flaş bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. 30 yaşındaki forvetle her konuda anlaştığı öğrenilen kırmızı - beyazlı ekibin transferi birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Geçen sezon Fransa Lig 1'de Metz takımında forma giyen milli yıldız çıktığı 28 maçta 6 gol kaydetti.
Erdinç daha önfe Guingamp, Hannover 96, Saint-Etienne, Rennes ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.