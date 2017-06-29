Transfer sezonunun flaş takımından Mevlüt Erdinç bombası

Jeremy Menez transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Akdeniz ekibi flaş bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. 30 yaşındaki forvetle her konuda anlaştığı öğrenilen kırmızı - beyazlı ekibin transferi birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Geçen sezon Fransa Lig 1'de Metz takımında forma giyen milli yıldız çıktığı 28 maçta 6 gol kaydetti.



Erdinç daha önfe Guingamp, Hannover 96, Saint-Etienne, Rennes ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.