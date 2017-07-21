Transfer ettikleri futbolcuyu rica üzerine geri gönderdiler

Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birkaç gün önce sözleşme imzalattığı ve takımın kampına dahil ettiği 27 yaşındaki Kaan Kanak'ı almaktan vazgeçti.

Sarı-siyahlı kulübün, Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı durumda bulunması ve bu futbolcunun satılması halinde yerinin doldurulamayacak olması nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçtiği belirtildi.

"RİCA ETTİLER, SEVE SEVE KABUL ETTİK"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak anlaştığımız ve sözleşme imzaladığımız Kaan Kanak'ın transferinden vazgeçtik. Bazı taraftarlarımız bize belki tepki gösterebilir ama olaylara her zaman rekabet ya da kazanma hırsı gözüyle bakmamalı. Evet bir transferden vazgeçtik ama bu vazgeçiş bizim şanlı armamıza bir yıldız taktı bence. Kaan'ı transfer ettikten sonra Eskişehir Kulübü'nden birkaç kişiyle görüştüm. Bu köklü camianın mevcut durumunun daha da kötü olmaması için düşüncelerini paylaştılar. Ben de bu düşüncelerine saygı duyduğumu söyledim. Bize rica ettiler, biz de seve seve kabul ettik. Futbolda her zaman kazanırsınız, her zaman transfer yaparsınız. Bunlar yeri geldiğinde unutulur. Ama kalpten yapılan hiçbir şey kolay kolay unutulmaz" dedi.