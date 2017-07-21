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Transfer ettikleri futbolcuyu rica üzerine geri gönderdiler

Evkur Yeni Malatyaspor, birkaç gün önce transfer ettiği Kaan Kanak'ı transfer cezası bulunan Eskişehirspor'un ricası üzerine geri gönderdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:06
Transfer ettikleri futbolcuyu rica üzerine geri gönderdiler

Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur  Yeni Malatyaspor, birkaç gün önce sözleşme imzalattığı ve takımın kampına dahil ettiği 27 yaşındaki  Kaan Kanak'ı almaktan vazgeçti.

Sarı-siyahlı kulübün,  Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı durumda bulunması ve bu futbolcunun satılması halinde yerinin doldurulamayacak olması nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçtiği belirtildi.

"RİCA ETTİLER, SEVE SEVE KABUL ETTİK"

Evkur  Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak anlaştığımız ve sözleşme imzaladığımız  Kaan Kanak'ın transferinden vazgeçtik. Bazı taraftarlarımız bize belki tepki gösterebilir ama olaylara her zaman rekabet ya da kazanma hırsı gözüyle bakmamalı. Evet bir transferden vazgeçtik ama bu vazgeçiş bizim şanlı armamıza bir yıldız taktı bence. Kaan'ı transfer ettikten sonra  Eskişehir Kulübü'nden birkaç kişiyle görüştüm. Bu köklü camianın mevcut durumunun daha da kötü olmaması için düşüncelerini paylaştılar. Ben de bu düşüncelerine saygı duyduğumu söyledim. Bize rica ettiler, biz de seve seve kabul ettik. Futbolda her zaman kazanırsınız, her zaman transfer yaparsınız. Bunlar yeri geldiğinde unutulur. Ama kalpten yapılan hiçbir şey kolay kolay unutulmaz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:06
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