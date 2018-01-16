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Tramvay raylarının arasına girip balık avladılar!

Galata köprüsü üzerinde Haliç ve Boğaz tarafında alışkın olduğumuz olta balıkçıları tramvay raylarının arasına girdi.

16 Ocak 2018 Salı 13:51
Tramvay raylarının arasına girip balık avladılar!

Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata köprüsü üzerindeki tramvay rayları arasından denize saldıkları olta ile balık tutanlar dikkat çekti.

Kişilerin köprü üzerinde yer bulamadıkları için mi yoksa başka bir sebepten mi orayı tercih ettikleri anlaşılamadı. Rayların arasından yapılan balık avında bolca kefal çıktığı görüldü. Tramvayın geçişi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:51
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