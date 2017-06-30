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Trakya’dan 102 milyon dolar ihracat yapıldı

Trakya Bölgesindeki Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinden bu yılın Mayıs ayında toplam 102,8 milyon dolar ihracat yapılırken, 116,6 milyon dolar da ithalat gerçekleştiği bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:32
Trakya’dan 102 milyon dolar ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Edirne’de ihracat 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 4,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 35,5 oranında azalarak 7,9 milyon dolar olarak rakamına indi.

Tekirdağ’da ihracat 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 85,9 milyon dolar, ithalat ise 10,1 oranında artarak 90,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli’nde ihracat 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 12,8 milyon dolar, ithalat ise yüzde 59,8 oranında azalarak 18,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Trakya Bölgesindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden 2017 yılının Mayıs ayında toplam 102,8 milyon dolar ihracat, 116,6 milyon dolar da ithalat yapıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:32
  1. Türkiye
  2. Edirne
  3. Tekirdağ
  4. Trakya
  5. Türkiye İstatistik Kurumu
  6. Kırklareli
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