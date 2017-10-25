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Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından hava durumu tahmin raporuna ilişkin en son değerlendirmeleri belli oldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:43
Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan hava durumu tahmin raporuna göre bugün; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA UYARISI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM tarafından hava duruma ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerine kadar kuzey bölgelerimizde kuvvetli şekilde yağması beklenen yağışın akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU:

MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Corum, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 23:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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