Trakya Üniversitesi’nde uygulamalı marka kantini

Öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulmasıyla hazırlanan ve öğrencilere daha kaliteli, sağlıklı sosyal bir ortam hazırlanan yeni kantin, konforu, iç dizaynı ve aynı zamanda sunduğu teknolojik imkânlarla dikkati çekti.

Öğrencilerin ihtiyacına yönelik ve uzun bir düşünme safhasının ardından çalışmaları tamamlanan kantin, geniş, ferah ortamı, iç aydınlığı, geniş oturma alanları ile diğer kantinlerden farklı nitelikler taşıyor. Öğrencinin, kaliteli ve konforlu vakitler geçirmesi için her türlü detayın düşünüldüğü kantin, öğrenciye ayrıca bilgiye ulaşmada da her türlü avantajı sağlıyor.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kantini, “Marka Kantin” sloganıyla çok önemli bir projeye imza attı. Öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulduğu proje kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Fakültesi kantin yeni dizaynı ile açıldı.

Açılışa üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu,Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Cem Uzun, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Kantin Komisyonu” ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Öğrencilerin, hijyenik ve rahat edebilecekleri bir ortamda daha sağlıklı beslenmelerini hedefleyerek Rektör Yardımcımsı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu’nun kurduğu bir komisyon ile bu projeyi başlattık. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da destek ve önderliğinde yürütülen çalışmalarla kantinimiz, bugünkü modern şekline kavuştu. Bugüne kadar kantinlerde olmayan ‘çorba, makarna, salata, meyve’ gibi besin ürünleriyle zengin bir menü ortaya çıkardık. Ayrıca Üniversitemizin başlattığı ‘Bir Öğrenci De Sen Okut’ kampanyasına entegre olacak şekilde dört Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencimiz, kantinimizde sigortalı ve kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalışmaya başladı. Bu kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayımızı en kısa zamanda sekize yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.